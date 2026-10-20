Kolombiya'daki altın madeninde meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın güneybatısında yer alan Narino yönetim bölgesine bağlı El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki yasa dışı altın madeninde felaket yaşandı. Bölgede işletilen maden sahasında aniden meydana gelen göçük, içeride çalışan çok sayıda işçiyi toprak altında bıraktı. Olayın hemen ardından başlatılan çalışmalarda 14 madencinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan 7 kişi ise tedavi altına alınmak üzere hastanelere kaldırıldı.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) tarafından koordine edilen tahliye operasyonlarında bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri iş birliği yapıyor. İş makineleri ve kepçeler yardımıyla yürütülen çalışmalarda toprağın altından cenazeler ile yaralılar çıkarılmaya devam ediyor. Göçük altında halen ulaşılamayan madencilerin bulunması nedeniyle can kaybının artmasından derin endişe duyuluyor. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar da yaptığı açıklamada ailelerle dayanışma içinde olduklarını, önceliklerinin yaşamı korumak ve acil müdahaleyi kesintisiz sağlamak olduğunu bildirdi.

Bölgedeki güvenlik krizinin boyutu

Facianın yaşandığı coğrafya, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini denetim altına almak isteyen solcu gerilla grupları ile suç örgütlerinin çatışma alanı olarak öne çıkıyor. Güvenlik kaynakları, bölgedeki illegal altın arama faaliyetlerinin bu tür yapılara önemli finans sağladığına dikkat çekiyor. Benzer bir olayın geçtiğimiz ağustos ayında aynı bölgede yaşandığı ve 13 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken, bölgedeki kontrolsüz madenciliğin insan hayatını tehdit etmeye devam ettiği vurgulanıyor.