Kolombiya'dan İsrail kararı: Kömür ihracatı yasaklandı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Netanyahu hükümetine Gazze'deki çatışmayı sona erdirmesi için baskı yapmak amacıyla İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname imzaladı.

Bloomberg'in haberine göre Kolombiya, İsrail'in en büyük fosil yakıt tedarikçisi konumunda. Başkanlık web sitesinde yayımlanan kararnamenin tarihi 14 Ağustos.

Kolombiya Madenciler Birliği, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması nedeniyle Kolombiya'nın İsrail'e kömür ihracatını durduramayacağını belirtti. Bu nedenle kömür madeni üreten şirketlerin karara karşı harekete geçebileceği uyarısı yapıldı.