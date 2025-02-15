Kolombiya'nın Catatumbo bölgesindeki çatışmalarda yerinden edilenlerin sayısı 54 bini geçti

Catatumbo, Kolombiya'nın Doğu Cordillera Sıradağları ile Maracaibo Gölü arasında uzanan Cesar bölümünün güneybatısında küçük bir bölgeyi kapsıyor. Bu nedenle sınır ötesi bölge kabul ediliyor.

ELN ile FARC 33. Cephesi, 16 Ocak'ta Catatumbo'da koka tarlalarının ve uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının kontrolü için şiddetli çatışmalara girdi.

54 binden fazla kişi yerinden edildi

Kolombiya'daki Kuzey Santander Valiliği tarafından yayımlanan Birleşik Komuta Merkezi'nin son verilerine göre, çatışmalar nedeniyle 54 binden fazla kişi yerinden edilirken 32 bin 448 kişi zor koşullarda yaşamını sürdürüyor.

Savunma Bakanlığı, 30 Ocak'ta bölgede 38 bin ton insani yardım dağıldığını ve 19 bin 65 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini duyurdu.

Hükümet yetkilileri, 8 Şubat'ta ölü sayısının 56'ya yükseldiğini açıklarken yerel kaynaklara göre, çatışmalar nedeniyle 16 Ocak'tan bu yana 80 kişi hayatını kaybetti.

Catatumbo'da ELN ile FARC 33. Cephesi arasındaki çatışmalar azalsa da hala yer yer devam ediyor.

İç Kargaşa Hali ilan edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olayların ardından "İç Kargaşa Hali" ilan etti ve bölgeye binlerce askerin sevk edilmesi talimatını verdi.

Uzmanlara göre, bölgede 30 bin hektarlık koka tarlası bulunuyor. Kokainin ham maddesi olan bu ekim alanlarının kontrolü, silahlı grupların birbirlerine karşı acımasız saldırılar düzenlemesine neden oluyor.

Kolombiya ordusu, 5 binden fazla askeri bölgeye gönderdi ancak yolların olmaması, kara mayınlarının döşenmiş olması ve engebeli dağlık arazi, insani müdahaleyi büyük ölçüde zorlaştırıyor.

İstihbarat raporlarına göre, ELN'nin bölgede 1946 üyesi bulunurken FARC 33. Cephesi'nin 285 silahlı mensubu var.

BM’den 3,8 milyon dolar tahsis edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Catatumbo'daki insani kriz nedeniyle Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'ndan (CERF) 3,8 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

Kolombiya'daki BM Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Mireia Villar, çatışmalardan etkilenen 77 binden fazla kişinin bu yardımlardan faydalanacağını belirtti.

Villar, Kolombiya'nın FARC ile 2016'da imzaladığı barış anlaşmasından bu yana en büyük insani krizin yaşandığını vurguladı.

Göçmen akını

İnsani yardım kuruluşları ve Kolombiya Mağdurlar Birimi raporlarına göre, evlerini terk eden 24 bin 976 kişi Cucuta'ya, 13 bin 373 kişi Tibu'ya, 10 bin 228 kişi ise Ocana kentine sığındı.

Save the Children Colombia Vakfı, Catatumbo'daki 46 bin 500 çocuk ve gencin şiddet olaylarındaki artış nedeniyle eğitimine devam edemediğini duyurdu.

Vakıf, çatışmalar ve silahlı gruplar tarafından zorla silah altına alınma tehdidinin eğitim sistemini felç etmesi nedeniyle 10 kasabada 710 okulun hizmet veremediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Petro, ELN'yi sert eleştirdi

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Bucaramanga kentindeki etkinlikte ELN'ye ağır suçlamalarda bulundu.

Petro, "ELN, her türlü devrimci ideolojiyi bir kenara bırakmış ve yabancı suç örgütlerinin hizmetinde faaliyet gösteren bir uyuşturucu kaçakçılığı aktörüne dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Kolombiya Ombudsman Ofisinden Iris Marin, Catatumbo'daki insani dramın benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirterek, "Bu olay, Kolombiya'da zorla yerinden edilmelerle ilgili kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana en büyük kitlesel zorla göç vakalarından biridir." dedi.

"Catatumbo'nun ülkenin en ihmal edilmiş bölgelerinden biri"

Kolombiya Kuzey Üniversitesinden Uluslararası Analist Dr. Hector Galeano David, AA muhabirine, Catatumbo'nun ülkenin en ihmal edilmiş bölgelerinden olduğunu belirtti.

Kolombiya Ulusal İdari İstatistik Departmanı'na göre, Catatumbo'nun temel ihtiyaçların en yüksek seviyede olduğu bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan Galeano, "Bu da devlet yatırımlarının başlatılması için önemli bir öncüldür. Kolombiya'da her zaman geleneksel bir güvenlik modeli uygulandı, insani güvenlik modeli ise hiç devreye sokulmadı. Petro hükümeti, şimdi bu konuyu gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı.

Galeano, devlet ile FARC arasında Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasının ardından Catatumbo'da ciddi bir otorite boşluğunun oluştuğunu ve eski Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin bu durumu göz ardı ettiğini söyledi.

ELN'nin iki uluslu isyancı örgüt olduğuna dikkati çeken Galeano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölge, önceki hükümet tarafından kaderine terk edildi. Venezuela ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi, buradaki silahlı grupları daha da güçlendirdi. ELN, bir suç çetesine dönüştü ve benzersiz bir özelliğe sahip: İki uluslu bir gerilla örgütü. Petro, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro ile diyalog kurduğunda eleştiriliyor ancak ELN'nin hem Kolombiya'da hem de Venezuela'da varlığı bulunuyor. Şiddetin tırmanmasının asıl sebebi, devletin otoritesini kaybetmesi. Devlet, bölgedeki meşruiyetini yeniden kazanmadığı sürece zorla yerinden edilmeler sürecek."