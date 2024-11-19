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Komşuda gazeteciler greve gitti: Gazeteler yayımlanmayacak

Yunanistan'da basın mensupları, işçi ve memur sendikalarının ekonomik koşulların iyileştirilmesi çağrısıyla yarın yapılacak genel greve destek amacıyla 24 saatlik grev başlattı.

Haber Merkezi
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Komşuda gazeteciler greve gitti: Gazeteler yayımlanmayacak
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Yunanistan Gazeteciler Birliği'nin çağrısıyla yapılan grev çerçevesinde basın mensupları, bugün 24 saatlik grev başlattı. Yerel saatle bu sabah 5'te başlayan grev yarın sabah 5'e kadar devam edecek.

Grevin amacı ise işçi ve memur sendikalarının, ekonomik koşulların iyileştirilmesi çağrısıyla yarın için ilan ettiği 24 saatlik greve destek vermek.

Televizyon, radyo yayınları yapılmadı, gazeteler basılmayacak

Grev nedeniyle bugün televizyon ve radyolarda haber yayını yapılmadı.

Gazeteciler, bugün çalışmadığı için yarın da gazeteler yayımlanmayacak.

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