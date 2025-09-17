Komşuda koyun çiçeği alarmı! Et ve peynir fiyatında artış uyarısı yapıldı

Yunanistan’da koyun çiçeği salgını yayılıyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre, koyun çiçeği salgını nedeniyle son 12 ayda 2 bin 400’den fazla vaka tespit edildi. Bu süreçte yaklaşık 260 bin koyun ve keçi itlaf edildi, bin 100 çiftlik kapatıldı. Vakaların büyük çoğunluğu temmuz ve ağustos aylarında kaydedildi.

İhraç ürünlerini tehdit ediyor

Hastalık insanlara bulaşmıyor ancak hem kırmızı et fiyatlarını artırma riski taşıyor hem de ülkenin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan feta peynirinin üretimini ciddi şekilde tehdit ediyor.

10 günlük acil eylem planı devreye alındı

Tarım Bakanlığı, salgını kontrol altına almak için 10 günlük acil eylem planı açıkladı. Buna göre:

- Çiftçilerin sürülerinde biyogüvenlik önlemleri artırılacak

- Veterinerler sahadaki denetimlerini sıklaştıracak

- Yerel yönetimler ise hayvan hareketlerini kontrol altına almak için dezenfeksiyon noktaları kuracak.

Et ve peynir fiyatlarında artış uyarısı yapıldı

Tarım Bakan Yardımcısı Christos Kellas, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 10 gün kritik. Eğer önlemler sonuç vermezse, koyun ve keçilerin ülke genelinde hareketi tamamen yasaklanacak” dedi.

Kellas, böyle bir yasak durumunda ticaretin durma noktasına geleceğini vurgulayarak “Süt teslim edilmeyecek, et teslim edilmeyecek, ülkede kesimler yapılmayacak” dedi.