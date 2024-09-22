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Kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde metan gazı patladı. 28 maden işçisi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 28 madenci yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki kömür madenindeki iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.

28 maden işçisi yaşamını yitirdi

Olayda 28 madencinin hayatını kaybettiğini, 17 madencinin de yaralandığını aktaran İranlı yetkili, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalanlar için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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