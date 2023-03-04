Kongo Demokratik Cumhuriyeti, sınır ihlali yapmakla suçlandı
Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni sınır ihlali yapmakla suçladı. Ruanda askerlerinin, ateşle karşılık vermesi sonucu bir KDC askeri öldü.
Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), ülkenin batısında sınır ihlali yaptığını ileri sürdü.
Ruanda ordusundan yapılan açıklamada, KDC ile sınır krizinin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, KDC askerlerinin, Ruanda'nın batı sınırındaki Rubavu bölgesinde sınır ihlali yaptığı öne sürüldü.
Sınır ihlalinin dün akşam saatlerinde yaşandığı iddia edilen açıklamada, Ruanda askerlerinin ihlale ateşle karşılık vermesi sonucu bir KDC askerinin öldüğü bildirildi.
KDC'nin doğusunda saldırılar düzenleyen ve çoğu Tutsi etnik kökeninden M23'e destek olmakla suçlanan Ruanda, hakkındaki iddiaları reddediyor.
Ruanda hükümeti ise KDC'yi Hutulardan ve soykırım öncesi Ruanda ordusu üyelerinden oluşan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) ve benzeri gruplara destek vermekle suçluyor.