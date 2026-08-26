Kongre Binası yakınında şoke eden görüntü! Kamyonetinden giyotin çıktı

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Kamyonetinde giyotin bulundu, gözaltına alındı

ABD Kongre Polisi, California’dan Washington’a gelen 35 yaşındaki Philan-Tam-Duy Le’yi, aracının kasasında giyotin bulunduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Polis açıklamasında Le’nin, “tehlikeli silah taşıma” ve giyotin bulundurma şüphesiyle işlem gördüğü belirtildi. Şüphelinin California’nın Julian kentinden Washington’a araçla geldiği kaydedildi.

Polis şüphelinin amacını araştırıyor

Le’nin kullandığı kamyonet, Kongre Binası ile Yüksek Mahkeme yakınlarında uygunsuz şekilde park edilmiş halde bulundu.

Kongre Polisi dedektiflerinin, şüphelinin Washington’a neden geldiğini belirlemek amacıyla geçmişini ve olayla bağlantılı diğer ayrıntıları incelediği bildirildi.

Olayın yaşandığı sırada Kongre’nin tatilde olması nedeniyle milletvekillerinin Washington yerine kendi seçim bölgelerinde bulunduğu belirtildi.

Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen bir Instagram hesabında da olayla bağlantılı olduğu düşünülen dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

Salı günü öğleden sonra paylaşılan videoda, Washington’daki FBI genel merkezi önünde giyotinle bekleyen bir kişi görülüyor. Videodaki kişi, FBI binasının önünde olduğunu ve “biraz peynirli pizza yediğini” söylüyor.

Paylaşımda ayrıca “Giyotinin maceraları” ifadesi kullanılırken, devamında “Sırada Kongre Binası var” mesajına yer verildi.

Kongre Polisi soruşturmayı sürdürüyor

Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin çevresinde ve daha geniş bir bölgede zaman zaman gözaltı işlemleri gerçekleştiriyor. Yetkililer, bu tür olayların siyasi bir motivasyona dayanmasının zorunlu olmadığını belirtiyor.

Şüphelinin neden Washington’a geldiği ve giyotine ilişkin planının olup olmadığına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.