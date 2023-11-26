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Konserde izdiham: 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen konserde yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Konserde izdiham: 4 kişi hayatını kaybetti
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Hindustan Times'ın haberine göre, Cochin Üniversitesindeki festivalde, Nikita Gandhi'nin konseri sırasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 4 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın konserin düzenlendiği yerin giriş ve çıkışının aynı olması nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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