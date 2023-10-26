'Kontrol tüm tarafların elinden çıkabilir' uyarısı

Hamas'ın silahlı kanadının operasyonunun ardından başlayan çatışmada 20. güne girilirken, İsrail'in Gazze'ye bombardımanları da hız kesmeden sürüyor. Bombardımanlarda binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına rağmen İsrail ateşkes için ikna olmazken, saldırıların son bulmasını isteyen birçok ülkeden uyarılar yapılmaya devam ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarılarının endişe verici boyutlara ulaştığını ve kontrolün her an tüm tarafların elinden çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Filistin'e ilişkin olağanüstü oturumuna katılmak üzere New York'a giderken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin körü körüne Siyonist rejime verdiği destekle Gazze halkına yönelik katliam ve soykırım nedeniyle Batı Asya bölgesindeki durum tüm ülkeler için endişe verici boyutlara yükseldi. Kontrol her an tüm tarafların elinden çıkabilir." dedi.

Bir an önce İsrail saldırılarının durması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini kaydeden İranlı Bakan, Filistinli grupların İsrail'e karşı topraklarını savunma haklarının bulunduğunu ve bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarına uygun olduğunu hatırlattı.

Biden'dan tepki çeken açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Jonathan Albanese ile yaptığı basın açıklamasında, gazetecilerin İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili sorularını cevapladı.

ABD Başkanı, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim." dedi.

Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili "Bu, savaş açmanın bedeli." ifadesini kullanan Biden, İsrail'i propagandalara karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Filistinlilerin kullandığı bu rakama güvenmiyorum." dedi.

Hamas'ın "sivillerin arkasına saklandığını" iddia eden Biden, bunun da İsrail'e "ek bir yük getirdiğini" söyledi. Biden, "Ancak bu, savaş yasalarına uygun hareket etme ihtiyacını azaltmaz. Masum sivilleri korumak ne kadar zor olsa da İsrail'in de elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor." diye konuştu.

Gazze'deki sağlık sistemi çöktü

Elektrik sıkıntısı nedeniyle Gazze’deki sağlık sistemi çökmüş durumda, hastaneler acil servis hariç diğer birimlerini kapatmak zorunda kaldı.

Bu hastanelerin yakıtının da bitme noktasına geldiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük risk altında olduğu belirtiliyor.

İsrail yönetimi, tüm bu yaşananlara rağmen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen çağrılara kulak tıkıyor ve Gazze’ye yakıt girişine izin vermeyeceğini dile getiriyor.

İsrail’in gelecek günlerde yakıt girişine izin vermemesi halinde, Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi daha da zor günlerin beklediği kaydediliyor.

Son durum

7 Ekim'den itibaren Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400'ü aşkın İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.