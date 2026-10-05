Konut kriziyle sarsılan İspanya erken seçime gidiyor: Meclis feshedildi

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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, bu sabah televizyondan halka seslenerek 29 Kasım Pazar günü erken seçime gidileceğini duyurdu.

Erken seçim kararı, iktidardaki Sosyalist Parti’yi sarsan yolsuzluk soruşturmaları, göç tartışmaları ve ülke genelinde büyüyen konut krizinin gölgesinde geldi.

Sánchez, özellikle konut sorununu seçim kampanyasının merkezine taşımayı hedefliyor. İspanya’da konut fiyatlarının ve kiraların yükselmesi, son haftalarda ülke genelinde protestolara yol açarken seçmenlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi.

Konut krizi erken seçimi tetikledi

Siyasi baskının son aşamasını ise parlamentonun geçen cuma günü konut krizine yönelik iki yasa tasarısını reddetmesi oluşturdu.

Ülkede, 1956'dan bu yana Madrid'deki aynı dairede yaşayan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın tahliye edilmesi üzerine başlayan protestolar, konut krizine yönelik öfkeyi büyüttü.

Sánchez, konut meselesini hükümeti açısından bir zayıflık olmaktan çıkarıp seçim kampanyasında avantaj sağlayabileceği bir başlığa dönüştürmeye çalışıyor. Ancak Sosyalist liderin bunu başarması kolay görünmüyor.

Anketler sağ koalisyona işaret ediyor

Politico'nun anket derlemesine göre merkez sağdaki Halk Partisi (PP) yüzde 34 destekle birinci sırada bulunuyor. Sánchez'in Sosyalist Partisi ise yüzde 26'da kalıyor. Aşırı sağ Vox'un oy oranının da yüzde 18'e ulaşması bekleniyor.

Bu tablo, seçim sonrasında PP'nin Vox ile hükümet kurabileceğine işaret ediyor. Böyle bir sonuç, Avrupa Birliği'ndeki önemli Sosyalist hükümetlerden birinin de sona ermesi anlamına gelebilir.

Sánchez son dönemde kendi ülkesinde siyasi desteğini kaybetse de uluslararası alanda daha görünür bir profil çizdi.

İspanya Başbakanı, özellikle Gazze ve İran savaşları konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik Avrupa'daki en sert eleştirileri yapan liderlerden biri oldu.

Ancak Sosyalist Parti'yi hedef alan yolsuzluk soruşturmaları ve bu yaz Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'daki göçmen krizinin yönetimine yönelik tepkiler, Sánchez'in içerideki konumunu zayıflattı.

Sánchez daha önce de siyasi krizlerden toparlanmayı başarmıştı. Ancak 29 Kasım'daki seçim, konut krizini seçmen desteğini yeniden kazanmak için kullanma stratejisinin işe yarayıp yaramayacağını gösterecek.