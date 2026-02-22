Köpek yalaması hayatını felç etti: Dört uzvunu birden kaybetti

Birmingham’da yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, günlük hayatının olağan bir anında başlayan sağlık sorunuyla yaşamının en zorlu sürecini yaşadı.

Elindeki küçük bir kesiğin köpeği tarafından yalanmasının ardından enfeksiyon kapan Sangha’nın durumu kısa sürede ağırlaştı. Vücuduna hızla yayılan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi arttı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen enfeksiyonun yol açtığı ciddi komplikasyonlar sonucu Sangha, dört uzvunu kaybetti.

Uzuvları buz kesmiş halde bulundu

People'ın haberine göre olay, Temmuz 2025'te Sangha'nın işten dönmesiyle başladı. Kendini kötü hisseden kadın, ertesi gün eşi tarafından evde bilinci kapalı, dudakları morarmış ve uzuvları buz kesmiş halde bulundu. Eşi Kam Sangha, durumun hızını şu sözlerle özetledi:"Bir gün önce köpekle oynuyordu, ertesi gün komadaydı. Bunun 24 saatten kısa sürede nasıl gerçekleştiğine inanamadık."

Komaya alındı

Hastaneye kaldırılan Sangha'nın durumu "sepsis" (vücudun enfeksiyona verdiği aşırı tepki) olarak teşhis edildi. Yoğun bakımda kaldığı süre boyunca kalbi tam altı kez duran Sangha, tıbbi olarak komaya alındı.Doktorlar, kadının geçirdiği sepsisin, köpeği Simba'nın küçük bir kesik veya çiziğin üzerine yalaması sonucu oluşmuş olabileceğini belirledi.

Enfeksiyonun kan pıhtılaşmasını bozması nedeniyle organlara kan akışı durunca, doktorlar Sangha'nın hayatını kurtarmak için tek bir çare buldu: Amputasyon.Cerrahlar, talihsiz kadının her iki bacağını diz altından ve her iki elini kesmek zorunda kaldı. Ayrıca gelişen zatürre ve safra taşı sorunları nedeniyle dalağı da alındı.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi değil"

Toplam 32 hafta süren hastane tedavisinin ardından hayata tutunan Sangha, evine döndü ancak artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ailesi, Sangha'nın hayatını kolaylaştırmak adına; robotik eller ve ileri düzey protezler, yoğun fizik tedavi ve psikolojik destek, evin engelli erişimine uygun hale getirilmesi, için bir bağış kampanyası başlattı.