Köprüde yangın: Ölü ve yaralılar var! İşte korku dolu anlar (Video)

Panama facia gibi bir kazaya sahne oldu. Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.