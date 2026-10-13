Kore sınırında mayın alarmı: Seul ve Pyongyang arasında ipler geriliyor

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler Komutanlığı ile ortak yürütülen inceleme neticesinde, patlamaya Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyine Kuzey Kore askerleri tarafından kasıtlı olarak yerleştirildiği değerlendirilen reçine gövdeli anti-personel mayınlarının neden olduğunu açıkladı. Olayda yaralanan üç askerden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Seul ne diyor?

Güney Kore Savunma Bakanlığı, söz konusu eylemin 1950-1953 Kore Savaşı'nı sona erdiren Ateşkes Anlaşması'nın açık ihlali teşkil ettiğini vurguladı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin Askeri Sınır Hattı'nı ihlal ederek mayın döşeme faaliyetinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Soruşturma sonuçlarının açıklanmasının ardından Güney Kore Ordusu, patlamanın yaşandığı bölgede mayın temizleme operasyonu icra etti. Güney Kore Savunma Bakanı, operasyonu Kuzey Kore'nin eylemine karşı kararlı bir yanıt olarak nitelendirdi. Seul yönetiminin, Birleşmiş Milletler nezdinde Kuzey Kore'nin ateşkes ihlallerinin resmileştirilmesi için diplomatik girişim başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Pyongyang ne diyor?

Kuzey Kore tarafı ise Güney Kore'nin suçlamalarını reddetti. Pyongyang yönetimi, olayı Güney Kore Ordusu’nun kendi sorumluluğunda meydana gelen bir kaza olarak tanımlayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Diplomatik yansıma

Güney Kore'nin konuyu Birleşmiş Milletler platformuna taşıma niyeti, meselenin ikili askeri temasın ötesinde uluslararası hukuk boyutuna taşınmak istendiğini gösteriyor. Diplomatik gözlemciler, Seul'ün bu hamlesiyle hem uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi hem de Pyongyang'a yönelik diplomatik baskıyı artırmayı hedeflediğini değerlendiriyor.

Sınırda tırmanma riski

Tarafların karşılıklı suçlamaları, Kore Yarımadası’nda diyalog kanallarının tamamen tıkandığı bir döneme denk geliyor. Mevcut kırılgan konjonktür, sınır hattında yaşanabilecek en ufak bir askeri sürtüşmenin ya da kazanın bile hızla kontrol dışı bir tırmanmaya dönüşme potansiyeli taşıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor.