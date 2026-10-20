Kore sınırında tansiyon yükseldi, iki ülkeden karşılıklı rest

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ilişkiler, Pyongyang yönetiminin sınır bölgesindeki askeri varlığını güçlendirme yönündeki açıklamalarının ardından yeniden gerildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, güney sınırında konuşlandırılan taktik saldırı silahlarının sayısının artırılmasının değerlendirildiğini bildirdi. Kim ayrıca, sınır hattında propaganda yayınlarının yeniden başlatılabileceği mesajını verdi.

Söz konusu açıklamalar, iki ülke arasında son dönemde artan karşılıklı suçlamaların ardından geldi. Seul yönetimi, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerinin bölgedeki güvenlik risklerini artırdığını savunuyor.

Güney Kore ordusuna kararlı karşılık talimatı

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Young-seung, cephe hattındaki askeri birlikleri ziyaret ederek askerlerin hazırlık durumunu değerlendirdi.

Jin, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin savunma amaçlı faaliyetlerini provokasyon olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Güney Kore ordusunun sınır güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerinin meşru olduğunu belirten Jin, olası yeni provokasyonlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da Pyongyang yönetimine yönelik açıklamasında, ülkenin meşru askeri önlemlerinin yeni saldırılar için gerekçe gösterilmesi halinde kararlı karşılık verileceğini bildirdi. Seul yönetimi ayrıca Kuzey Kore'ye, sınır hattındaki ihlalleri durdurma ve anlaşmazlıkların çözümü için yürütülen girişimlere yanıt verme çağrısında bulundu.

Üç Güney Kore askerinin yaralandığı patlama krizi

İki ülke arasındaki son gerilimin önemli nedenlerinden biri, 21 Eylül'de sınır bölgesinde meydana gelen kara mayını patlaması oldu. Patlamada üç Güney Kore askeri yaralandı.

Güney Kore yönetimi, olayın Kuzey Kore tarafından döşenen mayınlardan kaynaklandığını savundu. Seul, olayın ateşkes anlaşmasının ihlali ve açık bir provokasyon olduğunu ileri sürdü. Kuzey Kore ise mayın patlamasından sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Pyongyang yönetimi, Güney Kore'nin sınır hattındaki askeri faaliyetlerini kendi güvenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirdi. Karşılıklı suçlamalar, iki ülke arasındaki askeri iletişimin daha da zorlaşabileceği endişelerini artırdı.

Propaganda yayınları yeniden başlayabilir

Kuzey ve Güney Kore, sınır hattında birbirlerini hedef alan hoparlör yayınlarını geçen yıl durdurmuştu. Bu yayınlar, iki ülkenin uzun süredir kullandığı psikolojik baskı yöntemleri arasında yer alıyor. Kuzey Kore'nin yayınları yeniden başlatma ihtimalini gündeme getirmesi, daha önce atılan gerilimi azaltıcı adımların tersine dönmesi riskini doğurdu. Güney Kore yönetimi ise sınırdaki gelişmeleri yakından izlediğini ve olası askeri hareketliliklere karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Sınır hattında çatışma riski gündemde

Kore Yarımadası'nda art arda gelen askeri açıklamalar, yanlış hesaplama veya karşılıklı yanlış anlamalar nedeniyle sınırda çatışma yaşanması riskini artırıyor. Askerden arındırılmış bölgede iki tarafın askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması, uyarı ateşi gibi uygulamaların beklenmedik biçimde tırmanmasına yol açabilir.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni adımlarına karşı kararlı bir tutum sergileyeceğini açıklarken Pyongyang yönetiminin sınırdaki askeri varlığını artırma ve propaganda yayınlarını yeniden başlatma yönündeki tehditlerinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği belirsizliğini koruyor.