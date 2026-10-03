Kore Yarımadası'nda 700 kilometrelik füze alarmı

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Kore Yarımadası'nda askeri hareketlilik ve güvenlik kaygıları yeniden tırmanışa geçti. Kuzey Kore tarafından fırlatılan yeni balistik füzenin yaklaşık 700 kilometre katederek uçuşunu tamamladığı duyuruldu. Gelişme sonrasında çevre ülkelerin güvenlik birimleri ve askeri makamları takip kanallarını üst seviyeye çıkardı.

Güney Kore'den askeri değerlendirme ve tepki

Fırlatma hareketliliğini anlık takip eden Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzenin uçuş yörüngesi ile menzil verilerini detaylı incelemeye aldıklarını bildirdi. Eylül ayının sonlarında yapılan askeri testlerin hemen ardından gerçekleşen bu yeni adım üzerine Seul yönetimi acil durum değerlendirme toplantısı düzenleyerek bölgesel istikrarı olumsuz etkileyen hamlelerin durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Bölgesel takip ve müttefikler arası iletişim

Denemenin ardından müttefik ülkeler ile veri paylaşım süreçlerinin devam ettiği aktarıldı. Washington, Seul ve Tokyo hattında takip sistemlerinin teteyik konumda tutulduğu ifade edilirken, füzenin fırlatıldığı nokta ile düştüğü alana ilişkin teknik analiz çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.