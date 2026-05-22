Körfez ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirlediği alternatif güzergaha karşı çıktı

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu ve 20 Mayıs'ta açıkladığı "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" 5 Körfez ülkesinin tepkisini çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Güvenliği Komitesi toplantısında, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın da altına imza attığı ortak bir bildiri yayınlandığı kaydedildi.

İran'ın önerdiği Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahın kabul edilmediği belirtilen açıklamada, atılan bu adımın uluslararası hukukun ve seyrüsefer hürriyetinin ihlali olduğu ve IMO'nun boğazda güvenli seyrüseferi tanzim etme konusundaki rolünü hiçe saydığı belirtildi.

IMO Deniz Güvenliği Komitesi'nde alınan ve Hürmüz Boğazı ile çevresinde ticaret ve kargo gemilerinin seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için adımlar atılmasını öngören kararından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

Kararı destekleyen ülkelerin, İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde insansız hava araçları, füzeler ve deniz mayınları kullanmasından ve bunun denizcilik güvenliği için oluşturduğu ciddi tehditten duydukları büyük endişeyi dile getirdikleri bilgisine yer verildi.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", 20 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı’nda denetim ve sınır alanlarına ilişkin bir harita yayınlamıştı.

Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlenmişti.