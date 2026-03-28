Körfez’de ABD’ye güven sarsılıyor: Savaş uzadıkça şikayetler artıyor

Bloomberg’in haberine göre, İran ile çatışmaların uzaması, Körfez ülkelerinde ABD’ye yönelik memnuniyetsizliği artırdı. Bölge ülkeleri, Washington’un güvenlik taahhütlerini sorgulamaya başladı.

İran’ın saldırıları devam ederken, Suudi Arabistan’ın insansız hava araçlarını (İHA) düşürdü, Kuveyt’te ise iki liman hedef alındı.

Hürmüz, gelirleri etkiledi

Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar nedeniyle petrol gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayıp yaşandı. Bölge ülkeleri, ABD askeri üslerinin kendilerini hedef haline getirdiğini değerlendiriyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a karşı daha sert bir tutum benimsemeyi ve olası saldırılara katılmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Körfez ülkeleri, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın füze programını ve bölgesel etkisini sınırlamamasından endişe duyuyor.

Hürmüz’ün kontrolü kime geçecek?

ABD yönetimi müttefiklerine İran’a yönelik kara harekâtı planı olmadığını iletirken, bölgeye asker sevkiyatı sürüyor.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da kalmasının uzun vadeli güvenlik riskleri yaratabileceği değerlendiriliyor.

ABD’nin İran petrolüne yönelik bazı yaptırımları geçici olarak gevşetmesi de bölge ülkelerinde tepkiyle karşılandı.

Bazı Körfez ülkeleri, ABD dışındaki alternatif güçlerle ilişkileri çeşitlendirme ve Çin ile bağları güçlendirme seçeneğini gündemine aldı.