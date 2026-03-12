Körfez’de alarm: Dubai’de finans devleri ofislerini boşaltıyor

İran’ın Körfez kentlerine yönelik saldırılarının sürmesi üzerine Dubai’de güvenlik önlemleri artırıldı.

Bloomberg’in haberine göre, aralarında Goldman Sachs ve Citigroup’un da bulunduğu bazı büyük küresel bankalar, çalışanlarına ofislere gitmemeleri ve çalışmalarını uzaktan sürdürmeleri yönünde talimat verdi.

Ofisleri terk edin uyarısı

Goldman Sachs, Orta Doğu’daki ofislerine gitmek isteyen çalışanların önceden izin almasını istedi. Citigroup ise çalışanlarına gönderdiği bir notta, “Ofisten uzak, en yakın güvenli yere gidin. Yeni bir duyuruya kadar evden çalışın” talimatı verdi. Kaynaklara göre Standard Chartered da Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ve çevresindeki çalışanlarından ofisleri terk etmelerini istedi.

Finans kurumları hedef alınabilir

Söz konusu kararlar, İran’ın Orta Doğu’daki saldırılarını artırdığı bir dönemde geldi. Associated Press’in haberine göre İran’ın ortak askeri komutanlığı, bölgedeki bankalar ve finans kurumlarının hedef alınabileceğini duyurdu.

Bloomberg’e göre bazı Wall Street bankaları, savaşın başlamasından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışanlarına zaten uzaktan çalışma imkânı tanıyordu. Bazı kurumlar ise çalışanlarına geçici olarak ülkeyi terk etme seçeneği sundu.

Citigroup yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışanlarının büyük bölümünün uzaktan çalıştığını ve güvenlik gerekçesiyle tamamen uzaktan çalışma modeline geçildiğini belirtti.