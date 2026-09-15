Körfez’de halka arz musluğu kapandı: Bankacılar Türkiye’ye yöneliyor

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Körfez ülkelerinde halka arz piyasasının son dönemde yaşadığı sert yavaşlama, bölgedeki yatırım bankalarının stratejilerini değiştirmesine neden oluyor. Birkaç yıl önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki halka arzlardan pay almak için bölgeye akın eden küresel bankacılar, şimdi azalan işlem hacmi nedeniyle başka pazarlarda iş arıyor.

Bloomberg’in haberine göre, Körfez’de halka arz piyasasının daralması yalnızca uluslararası bankaları değil, bölgedeki yerel danışmanları da yeni fırsatlar aramaya zorluyor.

Körfez’de halka arz hacmi bu yıl 1,1 milyar doların altında kalırken, bankalar açısından bölgenin birkaç yıl önceki cazibesi önemli ölçüde azalmış durumda.

Bankaların yeni rotası Türkiye

Halka arz piyasasındaki daralma, yatırım bankalarının dikkatini Körfez dışındaki gelişmekte olan piyasalara çevirmesine yol açıyor.

Bloomberg’in aktardığına göre HSBC ve EFG Hermes gibi kurumlar, Körfez’deki zayıflayan işlem akışının ardından Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi pazarlardaki fırsatlara odaklanıyor.

Bu değişim, Türkiye açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Körfez piyasalarında halka arz faaliyetlerinin yavaşlaması, yatırım bankalarının yeni şirketlerin halka arzı ve sermaye piyasası işlemleri açısından alternatif merkezler aramasına neden oluyor.

Suudi Arabistan’da sert düşüş

Körfez'deki yavaşlamanın en belirgin örneklerinden biri Suudi Arabistan'da görülüyor.

Suudi Arabistan'da 2026'nın ilk sekiz ayında yalnızca 3 halka arz gerçekleştirildi ve bu işlemlerden toplam 522,5 milyon Suudi riyali kaynak sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise ülkede 29 halka arz gerçekleştirilmiş ve toplam 13,27 milyar riyal toplanmıştı.

Böylece yalnızca halka arz sayısında değil, piyasaya giren sermayenin büyüklüğünde de ciddi bir gerileme yaşandı.

Savaş ve belirsizlik etkisi

Körfez'deki halka arz piyasasının zayıflamasında bölgedeki belirsizlik ortamı da etkili oluyor. Şirketler piyasa koşullarının daha elverişli hale gelmesini beklerken, halka arz planlarının ertelenmesi bankaların danışmanlık gelirlerini ve işlem hacmini doğrudan etkiliyor.

Birkaç yıl önce Dubai, Abu Dabi ve Riyad'da yeni hisse satışlarından pay almak için yoğun rekabet yaşayan yatırım bankaları için tablo artık değişmiş durumda.

Körfez'de azalan halka arz trafiği, bankaları yalnızca bölge içinde yeni işlem aramaya değil, Türkiye gibi farklı gelişmekte olan piyasalarda yeni fırsatlar yaratmaya yöneltiyor.