Körfez’de tansiyon düşmüyor: Hürmüz’de deniz trafiği zayıfladı
Hürmüz'den geçen gemi sayısı dün anlaşma sonrası dönemin en düşüğüne indi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği pazar günü 22 geçişe gerileyerek, ABD ile İran arasında varılan ön barış anlaşmasından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Son günlerde iki gemiye yönelik saldırı, mürettebat ve armatörler arasında güvenlik endişelerini artırdı.
Taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlaması beklenirken, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer haklarına ilişkin anlaşmazlıklar ise henüz çözüme kavuşmadı.