Körfez'den birleşik vize hamlesi: 6 ülkeye tek başvuruyla giriş imkânı!

Avrupa’daki Schengen sisteminden esinlenilerek oluşturulan ortak vize uygulaması Körfez ülkelerinde hayata geçiriliyor. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, “Birleşik Turist Vizesi” adlı sistem üzerinde anlaşmaya vardı. Uygulamanın 2025 sonu veya 2026 başında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Tek vizeyle giriş imkânı

Yeni sistem, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyesi altı ülkeye tek bir vizeyle giriş imkânı tanıyacak. Euronews'in aktardığına göre, 2023 yılında prensipte kabul edilen bu düzenleme ile turistler artık her ülke için ayrı ayrı başvuru yapma zorunluluğundan kurtulacak. Bu adımın, bölge turizmini canlandırması ve seyahat kolaylığını artırması bekleniyor.

Başvurular dijital portaldan yapılacak

Yeni vize sistemi, dijital bir platform üzerinden işleyecek. Seyahat planlayanlar, GCC ülkelerine yapacakları turistik ziyaretler için tek bir çevrimiçi başvuru gerçekleştirecek. Böylece hem bürokratik engeller azalacak hem de işlemler hızlanacak.

Kapsamı ve geçerlilik süresi

"Birleşik Turist Vizesi" yalnızca belirli türdeki ziyaretleri kapsayacak. Bu vizeyle; Turistik geziler, kısa süreli konaklamalar, aile ya da arkadaş ziyaretleri mümkün olacak. Ancak bu vizeyle çalışma ya da uzun dönemli ikamet hakkı elde edilemeyecek. Geçerlilik süresi henüz kesinleşmese de 30 ila 90 gün arasında olacağı öngörülüyor.