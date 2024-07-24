Korku evinde yangın çıktı: Sandalyeye bağlı iki kadın öldü

Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan bölgesindeki bir korku evinde çıkan yangında sandalyeye bağlı iki kadın hayatını kaybetti. Mahaçkale kentinde yer alan korku evinde, oyun sırasında benzin bidonunun yanlışlıkla devrildiği ve yangın çıktığı belirtildi. Bu sırada sandalyeye bağlı olan 19 yaşındaki Asiyat ve 25 yaşındaki kişisel antrenör Madina, hayatını kaybetti.

Mirror'ın aktardığına göre, korku evinde çalışan görevli 'korku unsurunu artırmak için' eldivenine benzin döküp ateşe verdi. Daha sonra ise benzin bidonunu yanlışlıkla devrilmesi sonucu alevler yükseldi. Görevlinin, Rus Soruşturma Komitesi'ne benzin bidonunu düşürdükten sonra elektrikli testerenin alev aldığını söylediği bildirildi.

19 yaşındaki Asiyat'ın kelepçelerden kurtularak arkadaşı Madina'ya yardım etmeye çalıştığı belirtildi. Ancak yangının söndürelememesi sonucu iki kadın da öldü.

Asiyat, arkadaşı Madina'yı kurtarmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü. Madina ise vücudunun neredeyse tamamını kaplayan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.