Korkunç Bungee Jumping kazası: Güvenlik ekipmanı unutulan genç kadın 40 metreden düştü (Video)

Brezilya’nın Limeira kentinde düzenlenen bungee jumping etkinliğinde yaşanan ağır ihmal, 21 yaşındaki Maria Eduarda Rodrigues de Freitas’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Genç kadının, güvenlik ekipmanları bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikten boşluğa bırakıldığı iddia edildi.

Halatların bağlanmadığı iddia edildi

Yerel kaynaklara göre, köprü üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte genç kadının atlayışı sırasında güvenlik halatlarının bağlanmadığı ortaya çıktı. Görevliler hatayı atlayıştan kısa süre sonra fark etti ancak müdahale için artık çok geçti. Yaklaşık 40 metreden düşen genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Halatlar takılmadan atlayış iddiası

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, çevrede bulunan kişilerin güvenlik halatlarının takılmadığını fark ederek bağırdığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Facianın ardından 6 gözaltı

Facianın ardından polis ekipleri organizasyonda görevli 6 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk değerlendirmeler, etkinlikte ciddi güvenlik prosedürü ihlalleri yaşandığına işaret ediyor.