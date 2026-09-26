Korkutan iklim uyarısına yanıt: Süper El Nino LNG talebini nasıl etkiler?

Bernstein raporuna göre, El Nino kaynaklı hava olayları nedeniyle Asya genelinde kış mevsiminin kayda değer oranda ılık geçme ihtimali bulunuyor. Ancak bu durumun bölgedeki LNG talebine etkisi günlük 1 milyar fit küpün altında kalacak. Söz konusu miktar, dünya genelindeki toplam LNG ithalatının yalnızca yüzde 1'lik kısmına karşılık geliyor. Analistler, bu seviyedeki bir düşüşün piyasaların yıllık bazda karşılaştığı standart dalgalanma sınırları içerisinde kaldığını vurguluyor.

Japonya verileri temel yükün korunduğunu gösteriyor

İthal LNG'ye yüksek bağımlılığı ve iklim koşullarına hassasiyeti nedeniyle analizlerde gösterge ülke kabul edilen Japonya'da, ısınma derece günlerinin yüzde 19 azalacağı hesaplanıyor. Buna karşın ülkenin tahmini LNG tüketiminin sadece yüzde 2 düşerek günlük 9,1 milyar fit küp seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Talebin hava değişimlerine karşı bu denli dirençli kalması, LNG kullanımının havadan bağımsız çalışan büyük bir temel yük bileşenine sahip olmasına bağlanıyor.

Piyasa dinamikleri iklim şartlarından daha belirleyici

Japonya modelinin Asya'nın genelinde uygulanması halinde bölgesel ithalat gerilemesinin günlük 0,7 milyar fit küp civarında kalacağı öngörülüyor. Sektördeki tarihsel verilere bakıldığında Asya ithalatının yıllık %11 daralma ile %23 artış arasında geniş bir bantta dalgalandığı hatırlatılıyor. Raporda; stok seviyeleri, kömür piyasaları, yakıt ikame maliyetleri, fiyat dalgalanmaları ve olası arz kesintileri gibi yapısal piyasa faktörlerinin LNG talebi üzerinde El Nino kaynaklı sıcaklık artışlarından çok daha baskın bir rol oynayacağı ifade ediliyor.