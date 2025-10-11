  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Takip Et

Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin, Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Albin Kurti'ye hükümet kurma yetkisi verdiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Takip Et

Kosova Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani, anayasal yetkilerine uygun olarak Kurti'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Karar, ülkede 9 Şubat'taki genel seçimden birinci çıkan Vetevendosje'nin resmi önerisi üzerine alındı.

Anayasaya göre, Kurti hükümeti kurmakla görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde hükümet yapısı ve programını onay için Meclise sunması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Kosova’daki genel seçimlerin üzerinden 8 ay geçmesinin ardından, dün Sırp topluluğuna ayrılan Meclis Başkan Yardımcılığına Nenad Rasic seçilmiş ve yeni hükümet kurulma sürecinin başlamasının önü açılmıştı.

Meclisin oluşum süreci, meclis başkanı ve yardımcıları seçimi konusunda partiler arası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamıştı.

Kosova'da 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Bağımsız Liberal Parti (SPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Entegrasyon İçin Aşkali Partisi (PAI) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1 şeklinde olmuştu.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.

BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Sallanan Dinlenme Koltuğu geliyor!BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Sallanan Dinlenme Koltuğu geliyor!Aktüel
A101 markete Maxi Scooter geliyor! A101 16 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101 markete Maxi Scooter geliyor! A101 16 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel
ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyorŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyorAktüel

 

 

Dünya
Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
Bulgaristan’da para birimi değişikliği nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Blair’in başbakanlığı sırasında Epstein ile teması ortaya çıktı
Blair’in başbakanlığı sırasında Epstein ile teması ortaya çıktı
Yunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyor
Yunan basını yazdı: AB, Türkiye'nin savunma programına girişi için Atina’ya baskı yapıyor
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu