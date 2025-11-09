  1. Ekonomim
Balkan ülkesi Kosova’da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50'nin üzerinde oyun alınamadığı 18 belediyede halk, ikinci tur için sandık başına gitti.

Kosova'da halk, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında
Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Kayıtlı 1 milyon 316 bin 672 seçmen yerel seçimin ikinci turunda ülkedeki toplam 38 belediyeden 18’inde başkanı belirlemek için 19.00’a kadar oy kullanabilecek.

Yerel seçimin dört yılda bir yapıldığı ülkede, 12 Ekim’deki ilk turda yüzde 50 oy sınırının geçilmediği belediyelerde en çok oy alan iki aday yarışıyor.

Kosova'nın başkenti Priştine ve Prizren şehrindeki belediyelerde seçimin ikinci turu düzenleniyor. Ayrıca Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da da Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) adayı Abdülhadi Krasniç ile Mamuşa Halk Hareketi (MHH) adayı Fikret Morina, belediye başkanı olabilmek için yarışıyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, seçim için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, vatandaşları oy kullanmaya ve kurallara uymaya davet etti.

Balkan ülkesi Kosova’da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

