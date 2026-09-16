Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi'ye 25 yıl hapis cezası
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kosova Eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey'deki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi tarafından çarşamba günü görülen kararda savaş suçlarından suçlu bulundu.
Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) eski tepe komutanı olan 58 yaşındaki Thaci; 1990’larda bölgenin Sırbistan’dan ayrılma sürecinde işlenen cinayet, işkence ve yasa dışı gözaltı suçlarından dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
96 siyasi rakip ve sivilin ölümünden suçlu
Mahkeme heyeti, Thaci’nin çatışmalar sırasında UÇK güçlerince katledilen 96 siyasi rakibin ve Sırp güvenlik güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen kişilerin ölümünden doğrudan sorumlu olduğuna hükmetti.
Yargılama süreci boyunca hakkındaki tüm ithamları reddeden Thaci, suçsuz olduğunu savunmuştu.