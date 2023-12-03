Kral 3. Charles'ın kravatı Yunanistan'da olay yarattı

Kral Charles önceki gün iklim değişikliği zirvesine Yunan bayraklı kravatla katılmıştı. Bu durum da Atina’da “Elgin mermerleri için sürpriz destek” olarak değerlendirildi.

Yorgo Kırbaki’nin aktardığına göre; Charles’ın Atina’daki butik ‘Pagoni’ firmasının ürettiği Yunan bayraklı kravatla zirveye gitmesi ve bir ara İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile sohbet etmesi Yunan başkentinde ‘Kral’dan Başbakan’a mesaj’ diye yorumlandı. Ancak, kraliyet çevrelerinin “Charles kravatı geçen hafta da takmıştı” bilgisi, Yunan başkentindeki memnuniyete bir denli de olsa gölge düşürdü.

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Yunan Başbakanı Miçotakis, geçen pazar İngiliz BBC’ye verdiği demecinde 19’uncu yüzyılda İngiltere’ye götürülen Elgin Mermerlerinin iade edilmesini savunmuştu. Bunun üzerine ev sahibi ülkenin başbakanı Rishi Sunak, Miçotakis ile görüşmekten son anda vazgeçmişti.

Gerilim sürerken zirvede Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kendisiyle görüşmeyi reddeden İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak ile göz göze bile gelmedi.

Elgin Mermerleri nedir?

Parthenon Mermerleri olarak da bilinen Elgin Mermerleri, Atina Akropol'ünün bir parçasıydı. Eski Yunan mermer heykelleri, yazıtları ve mimari unsurlarına verilen toplu isim olan Elgin Mermerleri, günümüzde Londra'daki British Museum'da sergileniyor. 1801-1812 arasında, o dönemde Birleşik Krallık'ın Osmanlı İmparatorluğu nezdindeki büyükelçisi olan İskoçyalı Elgin Lord'u Thomas Bruce tarafından Atina'dan Londra'ya götürüldükleri için bu isimle anılırlar.