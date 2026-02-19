Kral Charles III’ten Perens Andrew açıklaması: Hukuk süreci işlemeli

ABD'li milyarder ve cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra İngiliz kraliyet ailesindeki "prens" ve "York dükü" unvanlarını kaybeden Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. İngiltere Kralı III. Charles yaptığı yazılı açıklamada, "Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki ve kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri büyük bir endişeyle öğrendim. Şimdi bu meselenin uygun şekilde ve yetkili merciler tarafından soruşturulacağı tam, adil ve uygun bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda yetkililere tam ve gönülden destek ve iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir. Bu süreç devam ederken, bu konuda daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Ailem ve ben, hepinize olan görev ve hizmetimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Andrew Mountbatten-Windsor, bugüne kadar kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

Gizli bilgileri Epstein'a ilettiği görülmüştü

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiği görülmüştü. Belgelere göre eski prens, gezilerin ardından 30 Kasım 2010'da dönemin özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

Uygunsuz fotoğraflar yayınlanmıştı

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanlarını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarında, ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'e 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yer almıştı.

Andrew, York Dükü unvanından feragat etmişti

Prens Andrew, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların majesteleri ve Kraliyet ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" demişti.

Andrew'in açıklamasının ardından Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew'un prenslik unvanının da alındığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Kararın Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı. Eski prens, 4 Şubat Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.