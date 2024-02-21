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Kral Charles portreli banknotlar 5 Haziran'da dolaşıma giriyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral III. Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların 5 Haziran’da dolaşıma gireceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kral Charles portreli banknotlar 5 Haziran'da dolaşıma giriyor
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İngiltere'de Kral III. Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların dolaşıma gireceği tarih belli oldu.

İngiltere Merkez Bankası, bugünkü açıklamasında Kral Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların 5 Haziran 2024 tarihinde dolaşıma gireceğini duyurdu.

Kral’ın portresinin yer aldığı yeni tasarım, ilk olarak 2022 yılının Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılmıştı.