Kral Charles’tan köle ticaretinin araştırılmasına destek

Buckingham Sarayı, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklama, The Guardian gazetesinde yayımlanan David Conn imzalı "Köleliği destekleyen ve kölelikten faydalanan İngiliz kral ve kraliçeleri" başlıklı makalenin ardından yapıldı.

Kraliçe 1. Elizabeth'ten Kral 4. William'a kadar olan 272 yılda (1558-1830) 12 hükümdarın, köle ticaretine destek verdiğini, ticaretten pay aldığını ya da köle tüccarlarına kraliyet onayları verildiğini ortaya koyan makalede, köleliğin kalkmasına, dönemin kralı 4. William'ın karşı çıktığı ifade edildi.

Makalede, şimdiki Kral'la aynı ismi taşıyan 1. Charles döneminde ekonomik olarak işçiye ihtiyaç duyulan yerlere ilk kölelerin taşındığı ve Barbados gibi ilk köle toplumlarının oluştuğu aktarılarak, Kral 2. Charles döneminde ise köleliğin "devlet destekli bir iş" haline geldiği belirtildi.

Kral 3. Charles'ın, köleliğin kaldırıldığı dönemin hükümdarı olan 4. William için yapılan Clerence Sarayı'nda oturduğu bilgisi de makalede paylaşıldı.

Makalede, ilk kez bir kralın köle ticaretinden pay aldığına ilişkin bir belge de yer aldı. Söz konusu belgede, Kral 3. William'ın 1689'da köle ticareti yapan Kraliyet Afrika Şirketi hisselerinden bugünkü değeri 163 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon lira) olan 1000 sterlinlik bir hisse aldığı görülüyor.

Araştırma 2026'da sona erecek

Buckingham Sarayı'ndan, makalenin ardından yapılan açıklamada, Kraliyet'in 17. ve 18. yüzyılda köle ticaretiyle olan ilişkilerini araştıran Manchester Üniversitesinden Camilla de Koning'in çalışmasına, Kral 3. Charles'ın destek verdiği vurgulandı.

Kral'ın konuyu ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, Kraliyet Koleksiyonları ve Kraliyet Arşivleri'ne erişim izni verileceği bilgisi de paylaşıldı.

De Koning'in çalışmasına ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, "Tarihi Kraliyet Sarayları Kurumu, Ekim 2022'de başlayan ve İngiliz Kraliyeti'nin 17-18. yüzyıllarda transatlantik köle ticaretiyle ilişkilerine yönelik detayları inceleyen bu araştırmanın destekçilerinden." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, de Koning'in çalışmasının, 2026'da tamamlanacağı kaydedildi.