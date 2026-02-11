Kral Selman’dan kuraklığa karşı ülke genelinde yağmur duası çağrısı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede etkili olan kuraklık nedeniyle halkı yarın yağmur duasına çıkmaya davet etti.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede son dönemde etkisini artıran kuraklık nedeniyle halkı yarın ülke genelinde yağmur duasına çıkmaya davet etti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, çağrı Kraliyet Divanı tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.
Hazreti Muhammed'in sünnetine uyularak yarın yağmur duasına çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, "ülkede yaşayan herkesten tövbe etmeleri, kişilere nezaketle yaklaşmaları, sadaka vermeleri, nafile ibadetlerini artırmaları, farz namazlara özen göstermeleri ve dualarında ısrarcı olmaları" istendi.