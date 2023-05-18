Kral ve Kraliçe taç töreninden sonra ilk defa Godiva’da görüntülendi

Covent Garden’da gerçekleşen etkinlikte bazı mağazalara ziyaretler gerçekleştiren Kral ve Kraliçe vatandaşlarla ve iş sahipleriyle selamlaştı. St. Paul Kilisesinin 390. yıldönümü nedeniyle kiliseye de bir ziyaret gerçekleştiren Kral ve Kraliçe’ye Covent Garden’a girişleri sırasında Godiva çalışanları tarafından çeşitli çikolata lezzetleri de ikram edildi.

İngiliz yayın kuruluşu Daily Mail haberi “Çilek ve Kraliçe” olarak duyururken, Kraliçe’nin tercihini çikolataya batırılmış çileklerden yana kullandığı görüldü.

Ülker, dünyaca ünlü çikolata markasını 2007 yılında 800 milyon dolara satın alarak Yıldız Holding bünyesine katmıştı.