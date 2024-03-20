Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı üzerinde de oynandığı ortaya çıktı

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ve Kraliçe Elizabeth'in yer aldığı bir başka resmî Kraliyet fotoğrafının manipüle edildiği ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen fotoğraf ajanslarından biri olan Getty Images, Galler Prensesi Middleton tarafından çekilen ve geçen yıl Kensington Sarayı tarafından yayımlanan Kraliçe Elizabeth'in torunları ve torunlarının torunlarıyla birlikte olduğu fotoğrafın "dijital olarak geliştirildiğini" açıkladı.

CNN de fotoğraf üzerinde yaptığı analizde tam 19 noktada "değişiklik izleri" bulduğunu yazdı.

Tartışma, Nisan 2023'te yayımlanan ve bir önceki Eylül ayında ölen Kraliçe'yi torunları ve torunlarının torunlarıyla gösteren fotoğrafa odaklanıyor. Saray, fotoğrafın Kate tarafından Kraliçe'nin ölümünden önceki aylarda İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde çekildiğini söyledi ancak yapılan düzeltmeler, fotoğrafın aslında farklı çekimlerden bir araya getirilip getirilmediği konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN, Getty Images'ın söz konusu görselin "manipüle edilmiş" olduğunu açıklamasının ardından ayrıntılı bir analiz yayımladı.

CNN'in fotoğrafın üst kısmıyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

1- Prens George'un sağ yanağındaki ışık, ışığın fotoğraftaki diğer kişilerin üzerine düşme şekliyle tutarsız.

2- Prens George'un sol kolunun bir kısmındaki desen kolunun geri kalanıyla uyumsuz. Prenses Charlotte'un sağ omzunun üzerindeki saç telleri klonlanmış gibi görünüyor.

3- Wessex Kontu James'in sağ kolundaki ışık, fotoğrafın geri kalanının genel aydınlatmasıyla uyumsuz.

4- Savannah Phillips'in başının sağ tarafındaki ışıklandırma, etrafındaki aile üyelerinin ışıklandırma yönüyle tutarsız.

5- Prens Louis'nin başının sol tarafında parlayan bir ışık kaynağı, yanındaki çocukların üzerindeki ışık kaynağıyla tutarsız.

6- Piyanonun yatay kenarı ve iki resim çerçevesi arasındaki boşluk bulanık görünüyor.

CNN'in fotoğrafın alt kısmıyla ilgili değerlendirmesi de şöyle:

7- Mia Tindall'ın saç telleri klonlanmış gibi görünüyor.

8- Kanepenin döşemesinde bir yanlış hizalama görünüyor.

9- Savannah Phillip'in sağ kolunun üzerindeki saç tellerinde bir bölüm eksik ve tellerin uçları aşağıda yüzüyor gibi görünüyor.

10- Kanepe üzerindeki tekrar eden alanlar klonlanmış gibi görünüyor.

11- Kraliçe'nin kıyafetinin sağ tarafında bir hizasızlık görünüyor.

12- Savannah Phillip'in dirseğinin kıvrımının altında bir yanlış hizalama görünüyor.

CNN'in fotoğrafın sağ kısmıyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

13- Piyanonun sağ üst kenarında, piyanonun üzerinde asılı olan kumaşla yanlış hizalanmış gibi görünen dikey çizgiler görülüyor.

14- Prens Louis'nin omzunun kenarı bulanık görünüyor ve arka planla örtüşüyor.

15- Piyanonun uzun kenarı çoğaltılmış gibi görünüyor ve ön plandaki buketin bir yaprağını kaplıyor.

16- Prens Louis'nin önündeki kanepenin kenarı, aynı odak düzleminde görüntünün geri kalanından çok daha keskin görünüyor.

17- Kanepenin döşemesinin kolunda kırık bir dikiş görülüyor ve sandalyenin kolundaki ip detayı bulanık ve yanlış hizalanmış görünüyor.

18- Kanepe kolunun kavisli kenarında sert bir çizgi ve köşe görünüyor ve arka planda kanepenin ve halının çevresindeki kısımlarla tutarsız bir renklenme var.

19- Zemine sarılmış gevşek bir kablonun parçaları, fotoğrafın uzun kahverengi bir lekenin de görülebildiği ve çevredeki mobilyalarla aynı hizada olmayan kanepenin koluna bitişik bir bölümünde açıklanamaz bir şekilde kayboluyor.

Ne olmuştu?

Yıl başında geçirdiği planlı karın ameliyatından sonra ortadan kaybolarak birçok spekülasyona yol açan Kate Middleton, geçen hafta Britanya’da kutlanan Anneler Günü için Instagram hesabında çocuklarıyla birlikte bir fotoğraf ve kutlama mesajı paylaşmıştı. Ancak kısa süre sonra fotoğrafta bazı oynamaların yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kate bunun üzerine ertesi gün özür mesajı paylaşmış ve fotoğrafta kendisinin oynama yaptığını söylemişti.