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Kraliçe Elizabeth'in Range Rover'ı açık artırmaya çıkıyor!

Kraliçe II. Elizabeth'e ait bir Range Rover, bu ayın sonlarında satışa çıkarılacak ve kraliyet bağlantısı nedeniyle aracın normal değerinin neredeyse 10 katına satılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Kraliçe Elizabeth'in Range Rover'ı açık artırmaya çıkıyor!
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Kraliçe II. Elizabeth’e ait Range Rover açık artırmaya çıkıyor. Satışa çıkarılacak SUV, 2006 yılında İngiliz markanın özel otomobil departmanı tarafından teslim edilmişti.

Kraliyet garajını onurlandırdı

Araç, 2008 yılında resmi yükümlülüklerinden kurtulduktan sonra iki yıl boyunca kraliyet garajını onurlandırdı.

Müzayede evi, Kraliyet Ailesi'nin sahip olduğu Jaguar türevi 4.2 litrelik sekiz silindirli motorla donatılmış tek L322 Range Rover olduğuna inanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in Range Rover'ı açık artırmaya çıkıyor! - Resim : 1

 10 katına satılması bekleniyor

Çok sık kullanılmasına rağmen, Kraliçe'nin SUV'u kullandığına dair destekleyici görsellerin de bulunduğu geçmişi, bu modelin 9.000 ila 16.000 £ arasındaki değerinin çok üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor.

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