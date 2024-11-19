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Kraliyet ailesinde kırmızı alarm: Maskeli hırsızlar Windsor Kalesi'ne girdi

İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarıyla uyurken Windsor Kalesi’ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Çalıntı araçlarla araziye giren hırsızlar aranıyor.

Haber Merkezi
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Kraliyet ailesinde kırmızı alarm: Maskeli hırsızlar Windsor Kalesi'ne girdi
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İngiltere Veliaht Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton ikametgahlarında uyurken, iki maskeli hırsızın Windsor Kalesi’nin arazisine girdiği ortaya çıktı. İngiliz gazetesi The Sun, 13 Ekim’de gerçekleşen olayın detaylarını yazdı.

Gazeteye konuşan polis kaynakları, yerel saatle 23.45 civarında hırsızların kraliyet arazisindeki bir çiftlik binasına yaklaşık 2 metre uzunluğundaki çitleri yıkarak girdiğini söyledi. Bu sırada Prens William, Prenses Kate üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile Windsor Kalesi arazisi içinde yer alan evleri Adelaide Cottage’da uyuyordu.

Hırsızlar çaldıkları siyah kamyonet ve kırmızı ATV ile arazideki güvenlik kapısını kırarak olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüphelilerin hâlâ arandığını bildirdi. Olay esnasında Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla Windsor’da bulunmuyordu. Yetkililer, hırsızların ‘bir süredir Windsor Kalesi’ni izlediğine inandıklarını’ belirtti. William ve Kate 2022 yazında Kensington Sarayı’ndan Windsor’da bulunan tarihi eve taşınmıştı.

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