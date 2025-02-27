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Kraliyet ailesinden 'Ramazan' sürprizi! Hazırlık anları gündem oldu

Londra’da bir Hint restoranını ziyaret eden Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ramazan ayında hastanelere dağıtılacak iftariyelikleri paketledi.

Haber Merkezi
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Kraliyet ailesinden 'Ramazan' sürprizi! Hazırlık anları gündem oldu
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Londra’da bulunan bir Hint restoranını ziyaret eden Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ramazan hazırlıklarına yardım etti.

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Ziyaret ettikleri restoranda, ramazan ayı boyunca hastanelere dağıtılacak iftariyelikleri paketlemeye yardımcı olan kraliyet çiftinin o anları sosyal medyada viral oldu.

Kralın keyifli anları dikkat çekerken hurmaları paketlerken oldukça hızlı olan Charles, ''Paketlemede zaman kaybetmiyorum'' ifadeleriyle restorandakilere keyifli anlar yaşattı.

 

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