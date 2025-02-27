Kraliyet ailesinden 'Ramazan' sürprizi! Hazırlık anları gündem oldu
Londra’da bir Hint restoranını ziyaret eden Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ramazan ayında hastanelere dağıtılacak iftariyelikleri paketledi.
Londra’da bulunan bir Hint restoranını ziyaret eden Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ramazan hazırlıklarına yardım etti.
O anlar sosyal medyada çok konuşuldu
Ziyaret ettikleri restoranda, ramazan ayı boyunca hastanelere dağıtılacak iftariyelikleri paketlemeye yardımcı olan kraliyet çiftinin o anları sosyal medyada viral oldu.
Kralın keyifli anları dikkat çekerken hurmaları paketlerken oldukça hızlı olan Charles, ''Paketlemede zaman kaybetmiyorum'' ifadeleriyle restorandakilere keyifli anlar yaşattı.