  3. Kraliyet Şatosu Varşova’nın turizmdeki parlayan yıldızı oldu
Kraliyet Şatosu Varşova’nın turizmdeki parlayan yıldızı oldu

Polonya'nın başkenti Varşova'nın simgelerinden Kraliyet Şatosu, tarihi ve kültürel zenginliğiyle kentin en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

13. yüzyılda inşa edilen yapı, uzun yıllar boyunca kralların ve prenslerin ülkeyi yönettiği, parlamento toplantılarının yapıldığı merkez oldu.

2. Dünya Savaşı sırasında ağır bombardımanlarla yıkılan şato, savaşın ardından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

Kraliyet Şatosu Varşova’nın turizmdeki parlayan yıldızı oldu - Resim : 1Bugün müze olarak hizmet veren Kraliyet Şatosu'nda doğu halıları, antika mobilyalar, para koleksiyonları ve ünlü ressamların eserleri sergileniyor.

Ziyaretçilerin ilgisi Taht, Şövalye ve Meclis salonlarında yoğunlaşıyor

Ziyaretçiler özellikle Oval Galeri Salonu, Şövalye Salonu, Taht Salonu, Meclis Salonu ve Saray Mabedi'ne ilgi gösteriyor.

Dünyanın en eski yazılı anayasalarından olan 3 Mayıs 1791 Anayasası, bu binada toplanan "Dört Yıllık Parlamento" tarafından hazırlandı.

Günümüzde devlet müzesi ve ulusal tarihi anıt statüsünde olan yapı, eski kentin girişinde bulunan Şato Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türk asıllı Polonya vatandaşı rehber Yakup Doğru, AA muhabirine, yapının Varşova'nın önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından olduğunu söyledi.

Tarihi yapının uzun yıllar ülke tarihinin önemli olaylarına sahne olduğunu belirten Doğru, "2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Varşova ayaklanmasında saray ve eski şehir, Hitler'in talimatı üzerine yerle bir edildi. Halk motive olup aynı taşları kullanarak sarayı tekrar bire bir aynı şekilde inşa etti." dedi.

Doğru, Varşova'da eski şehir bölgesi denilince akla öncelikle Kraliyet Şatosu'nun geldiğini, tarihi yapıya ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

