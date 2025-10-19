Kraliyet unvanlarını bırakacağını açıklamıştı: Prens Andrew hakkında yeni soruşturma

Londra Metropolitan Polisi, Prens Andrew’un, kendisine koruma olarak atanan bir polis memurundan, cinsel saldırı suçlamasında bulunan Virginia Giuffre hakkında karalayıcı bilgi toplamasını isteyip istemediğini araştırdığını açıkladı.

Polis, 2011 yılında Andrew’un bir polis memurundan Giuffre’nin sabıka kaydı olup olmadığını öğrenmesini talep ettiğine dair basında çıkan haberleri “aktif şekilde incelediklerini” duyurdu.

Söz konusu iddiaları Mail on Sunday gazetesi gündeme getirdi.

Haber, Prens Andrew’un, York Dükü unvanı da dahil olmak üzere kalan tüm kraliyet unvanlarını bırakmayı kabul ettiğini duyuran açıklamasının hemen ardından yayımlandı.

Kararın, Andrew’un reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’la ilişkisini öngörülenden daha uzun sürdürdüğünü gösteren e-postaların ortaya çıkması üzerine alındığı belirtildi.

Giuffre’nin ailesi, Andrew’un unvanlarını kaybetmesini memnuniyetle karşıladıklarını ancak Kral III. Charles’ın “Prens” unvanını da geri alması gerektiğini söyledi. Giuffre, Nisan ayında 41 yaşında intihar etmişti.

E-postaların ortaya çıkması, Kraliyet Ailesi’nin, yıllardır Prens Andrew’un “şüpheli arkadaşlıkları” ve “tartışmalı ticari ilişkileri” nedeniyle yaşadığı itibar krizinde bardağı taşıran son damla oldu.

Kraliyet ailesi, Andrew’un skandallarından monarşiyi korumak için 2019 Kasım’ından bu yana adımlar atıyor.

O dönemde Andrew, Epstein’la dostluğuna ilişkin iddiaları reddettiği ancak kamuoyunda büyük tepki çeken BBC röportajının ardından tüm kamu görevlerinden ve hayır kurumlarındaki rollerinden çekilmek zorunda kalmıştı.