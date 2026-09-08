Kraliyetten Harry ve Meghan'a net mesaj: Artık sade vatandaş muamelesi görecekler

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kraliyet görevlerini bıraktıkları hatırlatıldı

İngiliz Kraliyet Hanedanı'nın en üst düzey yetkilisi Lord Chamberlain tarafından hükümet birimleri, ordu ve bölgesel temsilcilere gönderilen yazıda, Harry ve Meghan'ın Ocak 2020'de resmi kraliyet görevlerinden ayrıldığı hatırlatıldı.

Mektupta, çiftin mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığı özellikle belirtilirken, gerçekleştirecekleri yardım çalışmaları ve sivil toplum faaliyetlerinin kraliyet ailesini bağlamayan kişisel girişimler olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Resmi yazışmalar saraya gönderilmeyecek

Kraliyet tarafından gönderilen yazıda, Harry ve Meghan'la ilgili tüm idari ve resmi yazışmaların artık saray üzerinden yürütülmemesi gerektiği de bildirildi.

Buna göre kamu kurumlarının çiftle ilgili resmi iletişimlerini doğrudan Harry ve Meghan'ın kendi ofisleri üzerinden gerçekleştirmesi istendi.

Güvenlik konusu yeniden gündemde

Harry ve Meghan'ın yaklaşık iki hafta önce çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye dönmesi ve çocuklarını ülkedeki okullara kaydettirmesi, çiftin güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Resmi yazıda, çiftin operasyonel destek veya asayiş talepleri için doğrudan emniyet birimleriyle iletişime geçmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Harry devlet korumasının peşinde

İngiltere'den ayrılmalarının ardından vergi mükelleflerinin finansmanıyla sağlanan resmi koruma kapsamı daraltılan Prens Harry, devlet korumasının yeniden verilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerini sürdürüyor.

Güvenlik konusundaki ilgili komitenin ise Harry'nin talebini görüşmek üzere bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.