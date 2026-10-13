Kremlin: ABD'ye dizel ihracatı ile Ukrayna müzakereleri arasında bağlantı yok

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin Ukraynalı yetkilileri bilgilendirdiği ve dizel anlaşmasının Rusya'yı müzakere masasına döndürme girişiminin parçası olduğu yönündeki haberler için "doğrudan bir bağlantı görmüyoruz" dedi.

Peskov, anlaşmanın karşılıklı faydaya dayandığını vurgulayarak, "Bu son derece karşılıklı yarar sağlayan bir Rus-Amerikan işbirliği alanı. ABD'nin, küresel enerji piyasalarının ve Rusya Federasyonu'nun çıkarlarına hizmet ediyor" ifadesini kullandı.

Görüşmeler çıkmazda

Öte yandan barış müzakerelerinde tıkanıklık sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Perşembe günkü açıklamasında çatışmanın tehlikeli bir çıkmaza girdiğini belirtmiş ve Washington'ın savaşı sona erdirecek formül için çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

Avrupa'ya çifte standart tepkisi

Peskov, dizel anlaşmasına tepki gösteren Avrupa'yı çifte standartla suçladı. Avrupa ülkelerinin halen Rus petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz almaya devam ettiğini hatırlatan Peskov, Rusya'nın Slovakya ve Macaristan'a Druzhba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını sürdürdüğünü belirtti.

Peskov açıklamasını, "Rusya rekabetçi emtialarını küresel piyasalara sunuyor, sunmaya da devam edecek" sözleriyle tamamladı.