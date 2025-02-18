Kremlin: Avrupa'daki güvenlik konuları dikkate alınmadan Ukrayna krizinin çözümü imkansız

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Bugünkü müzakerelerin sonucunda bir şeyler çıkabilir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, ABD ve Rus heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta görüşmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Şimdilik bu konuda anlayış yok. Bugünkü müzakerelerin sonucunda bir şeyler çıkabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın baştan beri barıştan yana olduğunu ve Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu dile getiren Peskov, ancak Ukrayna ve Avrupa'nın bunu istemediğini belirtti.

"Bizim için önemli olan hedeflerimize ulaşmak"

Peskov, "Bizim için önemli olan hedeflerimize ulaşmak. Elbette hedeflerimize ulaşmak için barışçıl araçları tercih ediyoruz. Avrupa kıtasındaki güvenlikle ilgili konular ele alınmadan Ukrayna meselesine kapsamlı, uzun vadeli, sürdürülebilir çözümün bulunması imkansız." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Peskov, Putin'in Zelenskiy ile de müzakerelere açık olduğunu, ancak sağlanabilecek anlaşmaların hukuk açısından geçerliliğinin sorgulanacağını söyledi.

"Kimse başka bir ülkeye kendi görüşünü empoze edemez"

Sözcü Peskov, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma ihtimaline ilişkin ise "Kimse başka bir ülkeye kendi görüşünü empoze edemez. Bizim de böyle bir niyetimiz yok. Güvenlik, savunma ve askeri ittifaklarla ilgili konularda ise yaklaşımımız farklı ve iyi biliniyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin askeri birlik kurması ihtimalini değerlendiren Peskov, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve konuyu takip ettiklerini kaydetti.