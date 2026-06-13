Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası rezervlerini dondurması ve ülkeyi küresel takas ağlarından izole etmesi sonrasında Kremlin stratejik bir politika değişikliğine gitti. Moskova’nın dış ticaret operasyonlarında dolar ve Euro bağımlılığını sıfırlayarak ödemeleri ruble ile yuan cinsine kaydırması küresel likidite akışlarında yapısal bir kırılma meydana getirdi. Bu stratejik dönüşüm enerji ihracatından elde edilen gelirlerin kesintisiz olarak bütçeye aktarılmasını sağlarken Batı yaptırımlarının etrafından dolaşılmasını kolaylaştıran makroekonomik bir emsal oluşturdu.

Beyaz Saray ikincil yaptırımlarla bloklaşmanın önüne geçmeyi hedefliyor

Kremlin ve Pekin arasındaki bu alternatif finansal yakınlaşmaya karşı Beyaz Saray ve Avrupa Birliği 'AB' başkentleri ikincil yaptırım tehditlerini içeren yeni bir diplomatik abluka stratejisi devreye soktu. Batılı diplomatik misyonların Rus finans sistemine aracılık eden üçüncü ülkelerin bankacılık sektörlerine yönelik denetim ve yaptırım baskılarını artırması küresel ticaretin finansman maliyetlerini yukarı çekti. Washington yönetiminin doların rezerv para statüsünü korumak adına korumacı ticaret duvarlarını ve gümrük vergilerini birer jeopolitik silah olarak kullanmayı sürdürdüğü görülüyor.

Pekin, yuanın uluslararası gücünü Batı aleyhine konsolide ediyor

Çin Halk Cumhuriyeti Rusya ile olan ticaret hacmini rekor seviyelere taşırken kendi para birimi yuanın küresel finansal sistemdeki ağırlığını artıracak altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor. Pekin’in 'Kuşak ve Yol' inisiyatifi kapsamındaki ülkelere yönelik kredilendirme faaliyetlerini yuan üzerinden yürütmesi Batılı kurumların küresel borç diplomasisi üzerindeki tekelini zayıflatmayı hedefliyor. Küresel emtia piyasalarında yuan cinsinden fiyatlanan kontratların artması Batı ittifakı tarafından ekonomik hiyerarşiyi sarsmaya yönelik uzun vadeli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Yaptırım dalgaları küresel dış ticaret hacmini doğrudan daraltıyor

Uluslararası finansal sistemde birer iktisadi silah olarak kullanılan yaptırımlar ve ikincil blokaj tehditleri küresel dış ticaret hacmi üzerinde kalıcı ve yapısal bir daralma baskısı meydana getiriyor. Çok uluslu ticaret ağlarının ve bankacılık konsorsiyumlarının yaptırım risklerinden kaçınmak adına uyum maliyetlerini artırması, sınır ötesi sermaye hareketlerinin ve mal tedarik zincirlerinin lojistik rotalarını daha dolambaçlı ve maliyetli hale getiriyor. Serbest ticaret ilkelerinin korumacı bloklaşma duvarları karşısında gerilemesi küresel pazarlarda yapay arz kesintilerine yol açarken, gelişmekte olan ekonomilerin ticaret hacimlerinde milyarlarca dolarlık finansman açıklarına ve makroekonomik kırılganlıklara zemin hazırlıyor.