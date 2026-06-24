Kremlin: Çözüm için İstanbul ilkeleri geçerli; diplomatik platform henüz belirsiz

Rusya, Ukrayna ile çatışmaların diplomatik yollarla sonlandırılmasına yönelik, İstanbul anlaşmalarını temel alan stratejik çerçevesini sürdürdüğünü ve müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformun henüz netleşmediğini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'daki basın toplantısında Rusya'nın diyalog kanallarının canlandırılmasına ilişkin yaklaşımını değerlendirdi.

Heyetlerin yeniden bir araya geleceği diplomatik merkez henüz seçilmedi

Peskov’un bu çıkışı, Moskova yönetiminin geçmişte Türkiye’nin arabuluculuğuyla yürütülen müzakerelerde elde edilen yapısal kazanımları ve tarafsızlık statüsü gibi kırmızı çizgileri hala koruduğunu gösteriyor. Ancak tarafların yeniden masaya oturması kararlaştırılsa bile, bu sürecin hangi ülkede veya hangi uluslararası çatı altında fiziki olarak yürütüleceği konusu belirsizliğini koruyor. Rus sözcü, heyetlerin bir araya geleceği lojistik merkez konusunda küresel ortaklarla yürütülen kesinleşmiş bir takvim veya onaylanmış bir başkent olmadığını dile getirdi.

Küresel aktörlerin atacağı adımlar yeni masanın kurulmasını doğrudan etkiliyor

Kremlin’den gelen bu dengeli açıklamalar, askeri operasyonlar sahada devam ederken diplomatik kapının tamamen kapatılmadığı mesajını taşıyor. Bununla birlikte, İstanbul ilkelerinin Rusya tarafından bir referans noktası olarak korunması, taraflar arasındaki güven bunalımı nedeniyle yeni bir müzakere platformunun inşasını zorlaştırıyor. Önümüzdeki süreçte, masanın kurulacağı siyasi coğrafyanın tespiti, küresel aktörlerin ve arabulucu ülkelerin yürüteceği mekik diplomasisinin en çetin başlıklarından biri olacak.

Temas trafiğinde Batılı ülkelerin pozisyonu ciddi soru işaretleri barındırıyor

Müzakere sürecinin önündeki en büyük tıkanıklık, özellikle Avrupa başkentlerinin tarafsız ve güvenilir bir arabuluculuk rolü üstlenmekten giderek uzaklaşmasından kaynaklanıyor. Moskova kanadından zaman zaman diyalog zeminine yeşil ışık yakan açıklamalar gelse de bu söylemlerin sahada karşılık bulabilmesi için Batı ittifakının net ve çelişkisiz bir irade ortaya koyması gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir masanın kurulması, sadece iki ülkenin anlaşmasına değil, krizden beslenen küresel aktörlerin takınacağı yeni diplomatik tavra bağlı görünüyor.

Sahadaki taktiksel adımlar diplomatik görüşmelerin geleceğini şekillendiriyor

Çatışma dinamikleri tüm hızıyla sürerken, tarafları bir araya getirme potansiyeli taşıyan insani koordinasyon ve esir değişimi gibi mikro mekanizmalar aslında gelecekteki büyük masanın provası niteliğini taşıyor. Kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanabilmesi, müzakerelerin yürütüleceği fiziki koordinatlardan ziyade tarafların başlangıçta üzerinde uzlaştığı askeri ve siyasi taahhütlerin ne ölçüde masada kalacağına göre belirlenecek. Bu sebeple önümüzdeki dönemde diplomasinin hızı, cephe hattından gelecek stratejik hamlelerle eş zamanlı olarak kırılacak veya ivme kazanacak.