Kremlin: İngiltere yüzünden Ukrayna ile müzakereler için temel yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "Rusya ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Ukrayna ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını düşünüyoruz. Ukrayna'nın mart ayında (2022) İngiltere'nin ısrarı üzerine müzakere masasından çekilmesinden bu yana müzakereler için temel yok. Bundan sonra müzakere yapılmadı" diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladığını hatırlattı. Ukrayna'nın "Barış Formülü" inisiyatifini de değerlendiren Peskov, "Barış formülünü Rusya'sız bulmaya çalışıyorlar. Bu saçma ve sonuç potansiyeli olmayan bir süreç" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını belirterek, "Rusya'dan bir talep görmüyorum. Bunu onların davranışlarında göremiyorum. Söylemde sadece kibir ve cinayet görüyorum" demişti.