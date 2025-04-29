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Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes önerisine doğrudan karşılık vermeyerek "manipülasyondan ötesini" yaptığını söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Kremlin: Kiev, ateşkese karşılık vermeyerek manipülasyondan ötesini yapıyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes önerisine doğrudan karşılık vermeyerek "manipülasyondan ötesini" yaptığını söyledi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Putin’in 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece başlayıp 10 Mayıs’ı 11 Mayıs’a bağlayan geceye kadar ilan ettiği ateşkesi “manipülasyon” olarak nitelendirmesi hakkında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Sözcü Peskov, “Manipülasyon, Putin'in böyle bir girişimine (ateşkese) doğrudan karşılık vermemektir. Bu, manipülasyondan daha fazlasıdır" dedi.

Zelenskiy'nin ateşkesin 30 gün olması gerektiği yönündeki görüşüne ilişkin de yorum yapan Peskov, tüm nüanslar çözülmeden böylesine uzun vadeli bir ateşkesten söz etmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasında barışçıl çözüm sürecinin önemine vurgu yapan Peskov, "Gerçekten (Zelenskiy’nin devlet başkanlığı konusunda) meşruiyetle ilgili yasal sorunlar var. Ancak bu durumda, barışçıl çözüm sürecine girmeye yönelik çıkarlar her şeyden önce geliyor. Öncelikli olan bu müzakere sürecini başlatmak, diğer her şey ikincildir” ifadelerini kullandı.

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