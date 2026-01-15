Kremlin: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da yaptığı açıklamada, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna krizinin çözümünde Zelenskiy’nin engel oluşturduğu yönündeki görüşüne katıldıklarını belirtti. “Gerçekten de durum böyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus tarafı çözüm sürecine açık bir tutum sergiliyor. Amerikan tarafı ve Kiev yönetimi, Rusya’nın pozisyonunu iyi biliyor. Bu, tutarlı bir yaklaşım,” ifadelerini kullandı.

Kiev’in karar alma süresi daralıyor; diyalog sürüyor

Peskov, Kiev yönetiminin karar alma süresinin giderek kısıtlandığını ve Zelenskiy’nin sorumluluk üstlenerek uygun adımlar atması gerektiğini vurguladı. Sözcü, “Şu ana kadar Kiev bunu yapmıyor. Durum onlar açısından giderek zorlaşıyor,” dedi.

Amerikalı yetkililerin Rusya’yı ziyaret etme ihtimaline de değinen Peskov, mevcut iletişim kanallarının aktif olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. “Tarih üzerinde anlaşma sağlandığında böyle bir ziyaret gerçekleşebilir. Diyaloğun devam etmesi hem gerekli hem de önemli. Amerikalılar, Ukrayna ve Avrupa taraflarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Rusya’nın da bu süreçte görüşlerini paylaşması önem taşıyor,” şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna’da Çin ve Küresel Güney ülkelerinden askerlerin yer alması şartıyla barış gücü konuşlandırılabileceği iddialarını ise doğrulamadı: “Bunu teyit edemem,” ifadelerini kullandı.

Sözcü, ayrıca Rusya’nın, ABD ile yürürlükte olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı önerdiğini ve bu teklife Washington’dan yanıt beklediklerini kaydetti. Peskov, “Daha elverişli bir anlaşma, tüm tarafların yararına olurdu. Ancak bunun hazırlanması karmaşık ve uzun bir süreç gerektiriyor,” dedi.