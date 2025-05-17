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Kremlin, Putin-Trump görüşmesini doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Mayıs'ta telefonda görüşeceğini teyit etti.

Haber Merkezi
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Kremlin, Putin-Trump görüşmesini doğruladı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov TASS haber ajansına Putin-Trump telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Putin-Trump görüşmesine hazırlık yapılıyor

ABD Başkanı Trump'ın Putin ile pazartesi günü telefonda görüşeceğine yönelik verdiği bilgiyi teyit eden Peskov, "Görüşme hazırlanıyor" dedi. 

Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10.00'da Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını bildirmişti. 

Trump, görüşmenin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını belirterek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini kaydetmişti.

"Umarım ateşkes gerçekleşir"

Donald Trump "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer." değerlendirmesini yapmıştı.

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