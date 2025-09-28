  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır
Takip Et

Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu söyledi. .

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır
Takip Et

2025 Alaska veya Trump-Putin Zirvesi), ABDi Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Ağustos 2025'te Alaska'da Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde görüşmüştü.

Bu görüşmede Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.

Peskov: Trump'ın kararına bağlı

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsattı.

Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

Fransa ve İngiltere nükleer cephanesi sorusuna yanıt

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

 

 

Dünya
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı
İsrail Gazze'de "Mekke" adlı çok katlı bir binayı vurdu
İsrail Gazze'de "Mekke" adlı çok katlı bir binayı vurdu
Çin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları, Pekin'de bir araya geldi
Çin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları, Pekin'de bir araya geldi
Trump, Orta Doğu'da "harika" gelişmeler olabileceğine dair beklentisini paylaştı
Trump'tan Orta Doğu açıklaması: Harika şeyler için şansımız var
Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi
Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi
Hamas: Gazze’de ateşkes müzakereleri durdu, yeni bir teklif almadık
Hamas: Gazze’de ateşkes müzakereleri durdu, yeni bir teklif almadık